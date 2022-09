(Adnkronos) - E' la Digos a occuparsi del danneggiamento al gazebo di Fratelli d'Italia vandalizzato oggi a Milano in viale Papiniano mentre alcuni esponenti del partito stavano facendo propaganda elettorale. Secondo le prime informazioni raccolte dalla polizia, sono entrate in azione persone con "la testa coperta da cappucci e il volto da mascherine" che hanno rotto parte della struttura mobile, ma "non hanno aggredito nessuno". All'arrivo degli agenti il gruppo si erano già dato alla fuga.

“L’aggressione di questa mattina ad un banchetto elettorale di Fratelli d’Italia in via Papiniano, a Milano, è il risultato della vergognosa campagna di odio che il Pd sta portando avanti contro il centrodestra, e in particolare Fratelli d’Italia” commenta il consigliere regionale Riccardo De Corato, ex assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e candidato alla Camera dei Deputati.

“Perfino il primo cittadino, Sala, ieri ha richiamato i suoi sugli slogan antifascisti – continua De Corato – ma il sindaco, anziché esprimere un’ipocrita e penosa solidarietà, dovrebbe denunciare gli aggressori, cioè i no global, gli stessi che occupano abusivamente gli stabili della città, comunali e non, e che, lo scorso Ferragosto, banchettavano allegramente, e indisturbatamente, sotto alle finestre di Palazzo Marino, in piazza della Scala, in una delle loro feste probabilmente illegali”.

“L’episodio di stamattina fa parte di quello che il primo cittadino, orgogliosamente, chiama ‘modello Milano'” conclude De Corato.