Milano, al via 19esima edizione di Plast, più grande evento in europa dedicato alla sostenibilità della plastica

(Adnkronos) - Martedì 5 settembre si è dato il via alla 19esima edizione di Plast, il più grande salone internazionale per l’industria delle materie plastiche e della gomma in Europa. Ad inaugurare la quattro giorni il convegno “La sostenibilità 5.0 della plastica: Scenari ed evoluzioni dalla produzione al fine vita”, che ha messo a confronto esponenti del settore e politici locali e nazionali, come il ministro per l’Ambiente e la sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini.