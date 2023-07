Milan Center for Food Law and Policy presenta Positive Food

(Adnkronos) - Un sistema di etichettatura alimentare, primo al mondo, che fornisce informazioni anche sulla sostenibilità dei prodotti, nato in Italia come certificazione per sensibilizzare i consumatori ad una nutrizione più consapevole. Questo è Positive Food, un progetto nato dall’idea del Milan Center for Food Law and Policy, sviluppato con il know-how scientifico dell’università degli studi di Milano e in collaborazione con la Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.