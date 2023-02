(Adnkronos) - La redistribuzione dei migranti in Europa è solo “uno specchietto per le allodole". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Bruxelles. "Dobbiamo ricordarci - continua - che ogni forma di redistribuzione si concentra su coloro che hanno una copertura del diritto internazionale", quindi l’efficacia per l’Italia è “limitata”, dato che la maggioranza di coloro che sbarcano sulle nostre coste sono migranti economici. La minore attenzione nei confronti dei ricollocamenti è il principale elemento di discontinuità, forse l’unico, della politica migratoria del governo attuale rispetto ai predecessori.