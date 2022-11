(Adnkronos) - "Abbiamo manifestato un gesto di solidarietà, battendo il pugno sul cuore, nei confronti di ragazzi come noi, nostri fratelli, gente che viene da un passo da noi. Non possiamo chiudergli le porte in faccia". Lo afferma Pierpaolo Montalto, esponente catanese di Sinistra italiana che si è avvicinato alla Humanity 1 dove sono rimasti a bordo 35 naufraghi che lo hanno applaudito in segno di affetto. Al molo 25 del porto di Catania continua il sit-in delle associazioni che chiedono lo sbarco dei naufraghi ancora a bordo della nave ong.