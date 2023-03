(Adnkronos) - "Stiamo lavorando in maniera puntuale, non ci stiamo fermando un attimo. Come abbiamo detto fin dal primo momento, stiamo acquisendo tutti gli elementi connessi a questa vicenda e ciò che riguarda i momenti precedenti al disastro. Ma siamo già a un buon di un certo interesse. Stiamo raccogliendo tutti gli atti". Lo ha detto il Procuratore di Crotone, Giuseppe Capoccia, parlando con i cronisti all'esterno del Tribunale sull'inchiesta relativa al naufragio che una settimana fa ha provocato almeno 70 morti.