(Adnkronos) - ''Credo di dover essere giudicato per quello che farò e noi dobbiamo fare in modo che le terre siano sempre più sicure del mare''. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che oggi ha illustrato in Senato linee programmatiche del suo Dicastero, rispondendo al Senato sulla tragedia di Cutro, in cui hanno perso la vita decine di migranti. ''Io ho detto, però evidentemente non è stata un'affermazione che è piaciuta molto quel giorno, 'fermatevi, verremo noi a prendervi' - ha aggiunto -. Questo è il senso dei corridoi umanitari''.