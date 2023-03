(Adnkronos) - "L'opposizione chiede le dimissioni di Piantedosi? L'opposizione chiede ogni giorno le dimissioni di un ministro diverso, non fa più molta notizia...". La premier Giorgia Meloni risponde così alla domanda sulla richiesta di dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, avanzata dall'opposizione, per alcune dichiarazioni del numero 1 del Viminale dopo il naufragio che ha provocato la morte di oltre 60 migranti nel mare di Cutro, in Calabria.