Migranti, Bartolo (Pd): "Non ci sono numeri da invasione"

(Adnkronos) - "Ogni volta che c’è odore di elezioni viene fuori il problema dell’immigrazione, che viene ingigantito ed enfatizzato quando invece i numeri sono quelli di ogni anno, certo con delle difficoltà nei trasferimenti, ma non ci sono numeri da invasione. Se le destre dovessero andare al governo sarà un momento critico perché nelle loro idee, come dice la Meloni c’è il blocco navale che forse non sa neanche che significa". Lo afferma a Catania, a margine di un incontro elettorale, l’europarlamentare del Pd Pietro Bartolo, di Lampedusa.

"Quando dicono che hanno ridotto le morti in mare - conclude Bartolo rispondendo ad una domanda dell’AdnKronos - non ci dicono che fine fanno quelle persone che vengono lasciate dall’altra parte, ovvero, torturate, umiliate, violentate ed anche uccise".