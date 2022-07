Mieli (Corriere della Sera): "L’orgoglio della Calabria sta battendo il pregiudizio"

(Adnkronos) - Paolo Mieli, giornalista, scrittore ed ex direttore del Corriere della Sera, durante l’evento 'Link, Tropea Communication Meeting', organizzato a Tropea da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia, ha affermato: "L’orgoglio è quello che noi vediamo essere il propellente per la ripresa: è grazie ad esso che il Paese si stia rialzando. In Calabria mi sembra che l’orgoglio stia riuscendo ad avere la meglio sul pregiudizio".