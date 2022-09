Micro droni spia, un’arma in più per Kiev

(Adnkronos) - Droni d’ogni dimensione sorvolano il cielo sopra l’Ucraina, attivi notte e giorno e impegnati in qualsiasi tipo di missione: Ma una delle ultimissime novità ed entrare in azione nel campo di battaglia sono i 'Black Hornet', micro droni spia norvegesi dal peso di appena 18 grammi. I più piccoli al mondo. Norvegia e Regno Unito hanno infatti deciso di continuare ad aiutare Zelensky nella guerra in Ucraina, con una fornitura di 850 di questi piccolissimi droni per un valore complessivo di 9 milioni di dollari. Pesano soltanto diciotto grammi, sono lunghi 16 centimetri e larghi poco più di due: cosa che gli permette di venire lanciati letteralmente con due dita. Ne abbiamo parlato con Tiziano Ciocchetti, responsabile area mondo militare di Difesa on - line.