(Adnkronos) - Michel Roccati, trentenne italiano, è tornato a camminare dopo 4 anni grazie a una nuova tecnologia che gli è stata impiantata, controllata da intelligenza artificiale. Un elettrodo stimola con impulsi elettrici il suo midollo danneggiato. E ora Michel cammina anche per un chilometro, può restare in piedi per due ore, e insieme ad altri 2 pazienti è diventato protagonista di una prima scientifica.