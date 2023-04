Mercato nautico, Demaria: “Settore lusso dimostra resilienza straordinaria”

(Adnkronos) - Lunedì 3 aprile è stato presentato lo studio "The state of the art of global yachting market" elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario. A margine dell’evento è intervenuta Carla Demaria, ceo Bluegame appartenente al Gruppo Sanlorenzo.