(Adnkronos) - “Cara Meloni ti proponiamo questo: non toccare la presidenza della Repubblica che è l’unica cosa che funziona in questo Paese. Senza presidente della Repubblica se ne va via l’unità nazionale. E che io lo debba spiegare a una nazionalista semifascista è deprimente”. E' un passaggio dell'intervento di Carlo Calenda, leader di Azione, all'evento a Milano in vista delle elezioni regionali in Lombardia. Successivamente, su Twitter, il chiarimento: "Una battuta".