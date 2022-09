(Adnkronos) - "Sarei totalmente folle se questo non mi facesse tremare i polsi. Non sono cose che puoi fare come se fossi la reginetta al ballo, sono arrivata a palazzo Chigi, tipo concorso di bellezza... ". Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a Tg2 Post risponde così alla domanda sull'ipotesi di guidare il governo dopo le elezioni politiche 2022 del 25 settembre.