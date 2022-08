(Adnkronos) - "Tra stare a casa e lavorare è sempre meglio lavorare. Sono stata attaccata per aver fatto la cameriera: ma ho imparato di più facendo la cameriera che stando in Parlamento". Così Giorgia Meloni al Meeting di Rimini in un intervento sul reddito di cittadinanza. "Il reddito di cittadinanza ha un paradosso: diamo fino a 700 euro a un giovane valido quando un disabile prende molto meno. Se vuoi aiutare i ragazzi ad avere un futuro devi dare quelle risorse a chi assume. Il lavoro ha sempre una dignità", dice la leader di Fratelli d'Italia.