(Adnkronos) - Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, si confronta con un militante Lgbt, salito con bandiera arcobaleno per rivendicare i propri diritti sul palco a Cagliari dove la leder Fdi sta tenendo un comizio: "Si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo e ci rispettiamo non essendo d'accordo. Hai le unioni civili, puoi fare quello che vuoi".