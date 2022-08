Meloni: "Artisti non di sinistra ci sono ma se lo dicono, sinistra non li fa lavorare"

(Adnkronos) - "Oggi il mood degli artisti è 'mi alzo e insulto Giorgia Meloni'. Secondo voi, è possibile che non ne esista uno che la pensi in maniera diversa? Secondo me no, è invece possibile che quelli che la pensano in maniera diversa non hanno il coraggio di dirlo. Non è che lo fanno perché pensano che questa sinistra democratica poi non li fa più lavorare?". Lo ha detto a Catania Giorgia Meloni durante il suo intervento ad una manifestazione di FdI.