(Adnkronos) - In occasione dell'assegnazione degli Sport for Nature Awards, IBSA ha ricevuto il premio "Azienda per il sociale: IBSA per la vela inclusiva". Il vice presidente di IBSA Group, Antonio Melli, ha spiegato come inclusione e sostenibilità siano importanti per l'azienda leader nel settore farmaceutico. A confermarlo anche il lancio del progetto "Sailing into the future. Together" legato al mondo della vela.