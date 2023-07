Mediterraneo, Minniti (Med-Or): "L’interesse nazionale si gioca fuori i confini nazionali"

(Adnkronos) - “L’interesse nazionale si gioca fuori dai confini nazionali ed è decisivo che l’Italia si presenti con un sistema paese. Questo non significa far venir meno la dialettica democratica che è incancellabile in tutte le democrazie. Successivamente, quando si parlerà dell’affermazione dell’Italia fuori dai confini nazionali, il Paese si muoverà insieme”. Così il Presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti, a margine del convegno Med-Or 2023 ‘Italia, Europa, Mediterraneo: per una visione dell’interesse nazionale’ tenutosi a Roma presso la sede della Fondazione.