Medicina, Petrovic (Allergan Aesthetics): “Nuovo Centro di Eccellenza per una medicina estetica sicura e personalizzata"

(Adnkronos) - “Innovazione per noi è la parola d’ordine: tutto quello che facciamo è per innovare i nostri prodotti, le tecnologie ed oggi anche la formazione. Siamo stati pionieri nel mondo della medicina estetica con la tossina botulinica, lanciata sul mercato per uso terapeutico trent’anni fa. Da lì è partito il nostro approccio innovativo che abbiamo portato avanti negli anni. Oggi sviluppiamo prodotti all’avanguardia ma la novità è che investiamo ancora di più nella formazione: per primi abbiamo aperto il nostro Centro di Eccellenza, un training center per la formazione ed il perfezionamento dei medici, per proporre ai pazienti trattamenti efficaci e sicuri. Sarà l’unico centro in Europa e Canada e possiamo dire con orgoglio che lo abbiamo portato proprio qui, in Italia, nel Paese della bellezza”.