Med 2022, Kuwait Petroleum presenta strategia per maggiore sostenibilità

(Adnkronos) - In occasione dell’ottava edizione dei Mediterranean Dialogues, la conferenza internazionale organizzata dal Ministero degli Affari Esteri italiano e dall’Istituto per gli studi di politica internazionale cha ha l’obiettivo di ripensare l’approccio alle sfide del presente e definire un’agenda positiva per poterle superare, il Ceo di Kuwait Petroleum Corporation, lo sceicco Nawaf Saud Nasser Al-Saba, ha parlato della loro strategia per ridurre le emissioni e raggiungere una maggiore sostenibilità.