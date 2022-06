(Adnkronos) - Kia vuole proporsi leader nelle soluzioni della mobilità proponendo servizi di mobilità sostenibili tra cui la possibilità, tramite un'app, di prendere a noleggio auto del marchio Kia per brevi periodo. Giuseppe Mazzara, Crm director di Kia Italia, ne ha parlato in occasione della presentazione di Nuova Niro, il crossover che ha inaugurato l’era della mobilità sostenibile del marchio coreano in Europa e nel mondo.