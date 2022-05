(Adnkronos) - L'Italia appoggia la "resistenza ucraina" contro l'invasore russo e non sono ammessi "posizionamenti eccentrici", il che vuol dire che le iniziative in favore della pace di leader politici devono essere "concertate", per non "spiazzare" il "posizionamento strategico" del governo. A dirlo, a margine del congresso del Ppe a Rotterdam, è l'ex eurodeputato del Ppe ed ex ministro della Difesa Mario Mauro.