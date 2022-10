Mauriello (Presidente Mi): “Partecipazione politica nelle azioni quotidiane del singolo cittadino”

(Adnkronos) - Si è tenuto a Roma, al Carpegna Palace Hotel, il IV Congresso Nazionale Meritocrazia Italia (Mi), “Obiettivo Democrazia partecipativa. Il fallimento della democrazia del consenso”, il dibattito dedicato al "dialogo tra forze politiche e professionisti” per avviare una riflessione condivisa sulle strategie possibili per il ripristino di un benessere collettivo e di un’equa distribuzione delle opportunità, facendo il punto sulle reali priorità. Nel fitto programma del congresso anche la sessione “La Cultura della partecipazione”, al quale ha preso parte il Presidente del movimento, Walter Mauriello: “Parliamo di partecipazione per coinvolgere tutta la cittadinanza a dare un sostegno alla politica che non va isolata e criticata, va supportata e aiutata", sottolinea il presidente di Mi. Per Mauriello è importante che gli italiani conoscano i propri diritti e i propri doveri per scongiurare il deficit partecipativo: “La partecipazione non è il voto alle elezioni, è l’attività quotidiana di ogni singolo cittadino” Interrogato dai cronisti che hanno chiesto quale sia la posizione di Mi riguardo l’esclusione di alcuni partiti dalla corsa per le elezioni politiche 2022, Mauriello risponde: “La posizione di Meritocrazia Italia è chiarissima: abbattere le percentuali che non consentono la partecipazione perché è soprattutto la minoranza della popolazione che ha bisogno di rappresentanza.”