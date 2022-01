Mattarella, applauso dei cittadini all'uscita di casa a Palermo: «Grazie presidente»

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all'uscita della sua abitazione a Palermo, è stato salutato da un lungo applauso di un gruppo di cittadini che si sono fermati sul marciapiedi davanti alla suo condominio. Il capo della Stato è a Palermo dove trascorrerà la giornata in attesa della prima votazione di domani a Montecitorio per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Poco prima delle 11 Mattarella è uscito dalla sua abitazione, nella centrale via Libertà, per recarsi a Messa, anche se questa volta dovrebbe assistere alla funzione religiosa all'interno della caserma del Comando Regione carabinieri in Corso Vittorio Emanuele e non, come di consueto, nella vicina parrocchia di San Michele. All'uscita di casa, ad attenderlo, ha trovato una folla di curiosi che lo ha applaudito gridando «Grazie presidente, contiamo su di lei». Il capo dello Stato ha risposto con un sorriso e salutando con la mano. Il presidente della Repubblica, che ha raggiunto ieri il capoluogo siciliano, dovrebbe rientrare a Roma martedì ma potrebbe anticipare già a domani nel caso di una elezione immediata del suo successore già al primo scrutinio.