Maternità surrogata, Fraioli (Provita): “I bambini non si vendono né si regalano”

(Adnkronos) - "Ci aspettiamo che alle prossime elezioni europee i candidati che si presenteranno per chiedere il voto dei cittadini abbiano coscienza di quello che gli aspetta e di questa battaglia che è importantissima e trasversale: i bambini non si vendono né si regalano". A dirlo il responsabile delle politiche della onlus Pro Vita & Famiglia, Matteo Fraioli, dopo essere intervenuto nel corso di un evento al Parlamento europeo per sensibilizzare contro la pratica della maternità surrogata promosso dall'eurodeputata della Lega Alessandra Basso. Questo metodo di concepimento "mette a rischio la dignità dell'essere umano tramite lo sfruttamento del corpo delle donne e l'oggettificazione dei bambini", ha continuato Fraioli, che esortato i prossimi candidati alle elezioni europee del giugno 2024 "a promuovere un fronte unico" sulla questione.