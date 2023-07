Maternità surrogata, Borgonovo (La Verità): “Stop al mercato dei bambini a livello europeo”

(Adnkronos) - "Bisogna agire anche a livello europeo per individuare soluzioni e possibilità concrete per mettere fine a un mercato vero e proprio dei bambini che lede gravemente la dignità della donna e strappa i figli alle proprie madri naturali in nome di un non precisato diritto alla maternità". A dichiararlo il vicedirettore de "La Verità", Francesco Borgonovo, moderatore di un evento sul contrasto alla pratica della maternità surrogata organizzato su iniziativa dell'eurodeputata della Lega Alessandra Basso nella sede del Parlamento europeo di Bruxelles. "Occorre contrastare la maternità surrogata oltre le leggi dei singoli stati", ha insistito Borgonovo.