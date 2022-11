Mastrini: "Un brano inedito dal nome Baci per onorare i cento anni del cioccolatino"

(Adnkronos) - “Sono stato chiamato da Nestlé per celebrare questo grande evento con un mio concerto. Io ho cercato di portare un piccolo omaggio musicale, scrivendo un brano che si chiama Baci per onorare i cento anni del cioccolatino”. Così il musicista e compositore, Maurizio Mastrini, a margine della giornata conclusiva dell’evento dal titolo “Una Sinfonia di Emozioni per te” tenutasi a Perugia ed organizzata da Nestlé per festeggiare il centenario della nascita dei Baci Perugina. “Quello di questa sera è il mio ottocentesimo concerto prima della mia ripresa musicale e prima di ogni concerto mangio tre Baci Perugina”, ha concluso.