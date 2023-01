(Adnkronos) - L’avventura degli aspiranti chef a MasterChef Italia settimana dopo settimana diventa sempre più imprevedibile: una serata che nasceva come 'confortante', avendo come colonna portante proprio il comfort food, si è rivelata insidiosa e ancor più tecnica. Mystery Box dedicata alle conserve, Invention Test con i supplì capolavoro dello chef Jacopo Mercuro, prova in esterna alla Cascata delle Marmore sul cibo della tradizione locale e Pressure Test sul 'minestrone creativo' hanno riempito di ostacoli la via degli aspiranti chef, e sono stati fatali per Ivana, l’assistente parlamentare di 60 anni, romana, che ha dovuto slegare per sempre il grembiule di MasterChef Italia.

Protagonista dell’Invention Test di ieri a MasterChef Italia (ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand), partiva dai supplì al telefono dello Chef Jacopo Mercuro, e ogni cuoco amatoriale doveva ideare la sua personalissima versione. All’assaggio dai giudici, Francescone ha portato i suoi 'Supplì alla carbonara wireless': sicuramente molto romani ma, appunto, senza il filo filante del formaggio una volta aperti a metà. Un nome molto furbo, quasi quanto il motivo della doppia panatura all’inglese, che però non ha stregato il giudice british Giorgio Locatelli, il quale anzi lo ha definito 'boring' (noioso). Meno male che Francescone non conosceva il significato della parola. (Immagini concesse da Sky)