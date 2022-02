Masterchef 11, Cannavacciuolo si becca prima pacca sulla spalla

(Adnkronos) - Qual è il più grande complimento che possa fare Antonino Cannavacciuolo? Lo sa bene Polone, eliminato dopo l’Invention Test di MasterChef Italia di ieri, giovedì 11 febbraio. Forse per la prima volta nella storia, il giudice ha permesso a un concorrente di invertire i ruoli: è stato l’aspirante chef a dare la celeberrima pacca ad Antonino, che però, un attimo dopo, è tornato sui suoi passi e si è vendicato, a suo modo. MasterChef Italia va in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand.

(Immagini concesse da Sky).