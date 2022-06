Massini trionfa ai Tony Awards con 'Lehman Trilogy': "Gioia immensa"

(Adnkronos) - "Una gioia immensa, non ci sono parole per definirla in un altro modo". Stefano Massini si commuove commentando a fine premiazione il Tony Award ricevuto stanotte a New York per il suo 'Lehman Trilogy', per la regia di Sam Mendes. "Dopo due anni di pandemia, essere qua a New York per ricevere il Tony Award, in una serata leggendaria al Radio City Music Hall è un'esperienza senza precedenti: la prima volta che un drammaturgo italiano vince il Tony Award", dice lo scrittore e drammaturgo fiorentino.