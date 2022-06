Marullo di Condojanni (Angelini Industries ): “30 anni di Fater: valori e obiettivi comuni fra i soci, rigore e creatività “

(Adnkronos) - “Fater è un caso unico di joint venture paritetica che dura da oltre 30 anni che ha un successo straordinario sul mercato e questo dipende principalmente dal fatto che gli azionisti si rispettano e sono sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda i valori e gli obiettivi comuni. Il secondo elemento fondamentale è l’abilità unica del team di essere un misto di culture differenti che sa mettere insieme il rigore della corporate governance di P&G e la genialità e la creatività imprenditoriale di una realtà di successo come Angelini Industries”. Lo ha dichiarato, Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Industries, in occasione dei 30 anni di Fater, la joint venture tra Angelini Industries e Procter & Gamble.