(Adnkronos) - Inaugurato a Milano il nuovo hub di Mars, Royal Canin e Anicura, le tre anime del gruppo Mars, che farà anche da quartier quartier generale per la Regione Sud Europa con Italia, Grecia, Malta e Cipro. I nuovi uffici condivisi nascono per realizzare il nuovo paradigma del lavoro di Mars, il future of work: una visione che unisce il lavoro agile ai bisogni delle persone, in un contesto sostenibile e 100% pet friendly