(Adnkronos) - "Altre 173 persone sono state salvate da Azovstal e Mariupol. Dieci autobus con cittadini di Mariupol sono già sul territorio dell'Ucraina libera". Lo hanno annunciato le autorità di Mariupol, ringraziando "tutti gli eroici difensori dell'Azovstal per questo. Le forze armate ucraine e il reggimento Azov non solo si stanno difendendo, ma stanno anche salvando i civili". "Siamo anche grati all'Onu, alla Croce Rossa e al ministro Iryna Vereshchuk per aver organizzato l'evacuazione della nostra popolazione, che deve continuare".