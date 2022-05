(Adnkronos) - In occasione dell’evento Toys Milano & Bay-B in corso al MiCo Sud di fieramilanocity, Roberto Marelli, presidente di Associattoli, sottolinea le difficoltà vissute durante la pandemia e l’importanza di risolvere un problema serio come quello della denatalità. Assogiocattoli sarà infatti presente a Roma in occasione degli Stati Generali della Natalità.