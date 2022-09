Marconcini (Cattolica): “Da sempre al fianco del Terzo Settore per sviluppo e sicurezza”

(Adnkronos) - In occasione dell’evento organizzato da Cattolica Assicurazioni ‘In 4 per Voi - Conoscere, Accompagnare, Proteggere, Sostenere il Non Profit’, svoltosi alla Torre Generali CityLife di Milano, durante il quale sono stati presentati i risultati dell’indagine ‘Il Non Profit in evoluzione’, realizzata da Cattolica Assicurazioni, in collaborazione con il CESEN, Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Innovation Team, Samuele Marconcini, Amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, parla dell’impegno della società nei confronti del Terzo Settore.