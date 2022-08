Marchini (Sanpellegrino): “Utilizzo virtuoso della risorsa idrica”

(Adnkronos) - Il bilancio di sostenibilità 2022 di Sanpellegrino parla chiaro: il Gruppo ha creato benefici tangibili per le persone, i territori in cui è presente e per lo stesso Pianeta. Nel 2021 Sanpellegrino ha ridotto l’uso di acqua industriale rispetto all’anno precedente: “Abbiamo ridotto del 22% l'uso di acqua di processo. Utilizziamo solo lo 0,08 litri per ogni litro di acqua minerale naturale imbottigliata. Facciamo una gestione virtuosa della risorsa idrica - sottolinea Fabiana Marchini, Head of Sustainability del Gruppo Sanpellegrino - Altrettanto virtuoso è il nostro approvvigionamento energetico, sin dal 2011 il 100% dell’energia acquistata proviene da fonti rinnovabili certificate” Dal Report emerge anche l’aumento costante della percentuale di materiale riciclato nelle bottiglie e negli imballaggi: “Nel 2021 siamo riusciti a utilizzare quasi 5000 tonnellate di PET riciclato nelle nostre bottiglie in sostituzione di pari quantità di materiale vergine - spiega Fabiana Marchini. Come il packaging, anche la logistica è al centro della politica aziendale orientata alla sostenibilità: “Il 22% dei nostri prodotti viaggia via treno, il 18% viaggia via nave e il restante trasporto su gomma utilizza mezzi che sono alimentati con Lng o Bio Lng, considerato che il Bio Lng ha zero emissioni” sottolinea Fabiana Marchini.