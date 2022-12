(Adnkronos) - "Mi pare che il giudizio della Commissione europea dica che abbiamo fatto una manovra molto seria. Siamo tra le nazioni che hanno avuto il giudizio migliore e credo che questo chiami anche alla responsabilità del Parlamento italiano" per "una approvazione veloce, tenendo conto dei passaggi parlamentari. Ho sempre difeso e difendo a maggior ragione ora" le prerogative del Parlamento "ma sicuramente la Commissione dice che abbiamo fatto un ottimo lavoro e nel tempo che avevamo a disposizione non era una cosa facilissima". Così la premier Giorgia Meloni, arrivando all'Europa Building per il Consiglio europeo.