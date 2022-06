Manolescu (Royal Canin): "In Italia tanto amore per gli animali domestici"

(Adnkronos) - Inaugurato a Milano il nuovo hub di Mars, Royal Canin e AniCura, le tre anime del gruppo Mars, che farà anche da quartier quartier generale per la Regione Sud Europa con Italia, Grecia, Malta e Cipro. "Dal 2020 in Italia si registra un milione di proprietari di animali domestici in più - ha dichiarato Sandra Manolescu, Presidente Royal Canin Europa - la vendita del cibo per animali supera i 2,5 milioni di euro; noi di Royal Canin cerchiamo di aiutare i proprietari a fare le scelte giuste per i loro animali"