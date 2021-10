Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, "è senza alcun dubbio fascista, non può non esserlo visto che ancora si interroga sulla matrice dell’assalto alla sede della Cgil". A dirlo all’AdnKronos un manifestante antifascista, oggi in piazza San Giovanni. "Rinnegare il comunismo? Certo che no, in Italia non esiste nessuna norma costituzionale che imponga di farlo, a differenza del fascismo".