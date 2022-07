Maneskin al Circo Massimo, l’urlo di Damiano: "Fuck Putin!"

(Adnkronos) - "E anche se a qualcuno dà fastidio, continuiamo ad urlarlo: Fuck Putin, fuck la guerra, fanculo i dittatori. E a chi non è d’accordo: Fuck". Così il frontman Damiano dei Maneskin è tornato a ribadire, durante l’esibizione di Gasolina al concerto al Circo Massimo di Roma, il fermo 'No' della band alla guerra in Ucraina.