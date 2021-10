Maltempo, sindaco Catania: "Situazione meno grave di quanto si temeva, grazie a responsabilità cittadini"

“La situazione e’ meno grave rispetto a quella che temevamo”. Lo afferma in un video messaggio il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, in merito all’emergenza maltempo. Il primo cittadino si è recato stamani nella zona del Villaggio di Santa Maria Goretti, nei pressi dell’aeroporto di Fontanarossa, particolarmente colpita dal pesante nubifragio dei giorni scorsi. “Aspettiamo il nuovo bollettino alle ore 16 - aggiunge il sindaco- ma voglio ringraziare i miei concittadini per come stanno rispettando le prescrizioni e le ordinanze e per il grande senso di responsabilità che stanno dimostrando”. “Speriamo -conclude Pogliese- che ‘Apollo’ non ci riservi sorprese ma ad oggi la situazione e’ meno grave di quella che ci aspettavamo”.

(di Francesco Bianco)