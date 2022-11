Maltempo, nubifragio in Sardegna: Bosa sott'acqua - Video 

(Adnkronos) - (Zas/Adnkronos)

Pioggia incessante e vento stanno creando disagi a Bosa (Oristano), sulla costa occidentale della Sardegna: tre coppie di anziani sono state evacuate e portate al sicuro. L'allerta meteo era rossa ed era già stata disposta la chiusura delle scuole per stamattina. Nella tarda serata di ieri si sono registrati i primi disagi con strade allagate e acqua dentro le case, ma durante la notte è salito il livello di allerta. Secondo gli aggiornamenti e le ricostruzioni dei vigili del fuoco, poco dopo le 2 sono state sistemate le paratie lungo il fiume Temo che ha cominciato a esondare. E in quella fase che i sei anziani con problemi motori sono stati trasferiti in un centro di accoglienza allestito nell'ex Convento dei cappuccini.Come previsto, l'onda di piena ha attraversato Bosa verso le sei del mattino, ma i danni alla popolazione sono stati limitati. L'aumento della portata d'acqua sul fiume Temo ha trascinato verso il mare diverse imbarcazioni e danneggiato un pontile galleggiante. I vigili del fuoco sono ancora impegnati nell'assistenza alla popolazione di Bosa, nelle verifiche delle opere idrauliche sul fiume e stanno mettendo in sicurezza la viabilità urbana e rurale