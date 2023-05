(Adnkronos) - Appena la pioggia ha concesso un attimo di tregua, a Cesena i residenti hanno preso pale, bacinelle e galosce per combattere la battaglia contro il fango che ha chiuso le strade, travolto panchine e cassonetti, risucchiando le macchine.

"Stamattina ha smesso di piovere, ma l’acqua era arrivata fino all’incrocio (via ex tiro a segno è una strada a senso unico in salita, ndr) - racconta un uomo all’Adnkronos - È una lotta contro il tempo, sappiamo che dobbiamo far presto e guadagnare punti contro una nuova ondata di temporali. Chi può aiuta chi si è ritrovato la melma in casa e non ha braccia a sufficienza per spalare".

Forza, tenacia e perfino qualche sorriso tra quanti dalle prime ore di oggi tentano di liberare le proprie abitazioni: “Per scalare il fango sono caduta direttamente dentro una buca” scherza una ragazza. “È una roba da film” dice tra sé un uomo in un attimo, solo un attimo, concesso allo sconforto. (dall’inviata Silvia Mancinelli)