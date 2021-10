Maltempo, l'attrice Barbara Foria: "Tifo per Catania, mia seconda città che si riprenderà"

"Le immagini di Catania mi hanno particolarmente colpito perché sono legatissima alla Sicilia ma in particolare a Catania che e’ la mia seconda città". Lo afferma in un video messaggio all’AdnKronos la nota attrice Barbara Foria, napoletana, molto vicina al popolo catanese in questi giorni particolarmente difficili per la cittadinanza etnea, causa l’emergenza maltempo.

"Catania è una città dove mi vado a ‘rifugiare’ ogni volta che ne ho voglia - aggiunge l’attrice - e quando ho bisogno di ‘ricaricarmi’ perché Catania ti riempie di energia e di calore umano perché i catanesi sono un popolo eccezionale". "L’arte, i vicoli di questa città: non puoi non respirare aria bella ed energia pura. Ho tantissimi amici a Catania -evidenzia Barbara Foria- pezzi di cuore perché con gli anni sono diventati quasi famiglia".

"Anche dal punto di vista lavorativo - ricorda l’attrice - mi trovo benissimo a Catania dove ho mosso i primi passi in tv e dove c’è un teatro a cui sono particolarmente legata, la ‘Sala Harpago-Gatto Blu’ dove ho tanta gente a cui voglio bene". Barbara Foria si dice infine certa che "i catanesi si riprenderanno alla grande come tutti noi del sud sappiamo fare. Rimbocchiamoci le maniche - conclude- e si riparte. Faccio il tifo per Catania, ‘evviva Sant’Agata, semu tutti devoti tutti’". (di Francesco Bianco)