Malattie rare, Trama (SIFO): “In Campania gruppi di lavoro su PDTA con farmacisti, medici e specialisti”

“In regione Campania si sta lavorando su PDTA di grande importanza, abbiamo esperienze molto forti che hanno visto il coinvolgimento dei farmacisti, della medicina generale, degli specialisti ambulatoriali e delle strutture ospedaliere. Forti di queste esperienze e dei gruppi di lavoro sul PDTA sono sicuro che saranno messe in campo delle azioni che porteranno al maggiore coinvolgimento e alla maggiore presa in carico di tutti gli assistiti sul territorio regionale”. Lo ha dichiarato Ugo Trama, dirigente del servizio farmaceutico della regione Campania e componente del consiglio direttivo della SIFO, in occasione del Congresso Nazionale 2021 della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera dove, nel corso di una sessione specifica, si è parlato anche dell’approccio integrato, una modalità di successo nella gestione delle patologie.