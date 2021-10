Malattie rare, Toscana e Campania presentano con OSSFOR modello PDTA per rachitismo ipofosfatemico

In occasione del Congresso Nazionale 2021 della SIFO, OSSFOR - Osservatorio Farmaci orfani, insieme alla regione Toscana e alla regione Campania, ha presentato in anteprima il modello di PDTA per il rachitismo ipofosfatemico. Con l’abbreviazione PDTA si intende il “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale”: quel binario lungo il quale può procedere la vita di una persona affetta da una specifica patologia nella sicurezza di una presa in carico completa. Dalla diagnosi alla corretta terapia, dal monitoraggio degli outcomes fino all’organizzazione dell’assistenza nel proprio territorio e nel suo ambiente di vita.