Malattie rare, Premiati i vincitori della nona edizione del Premio OMaR

(Adnkronos) - Sono stati assegnati anche quest'anno i riconoscimenti del Premio OMaR, l’appuntamento annuale ideato dieci anni fa dall’Osservatorio Malattie Rare e co-organizzato con numerosi e importanti partner per incentivare la corretta comunicazione su malattie e tumori rari. Sette i vincitori per il 2022, che con diversi registri linguistici, tematiche e mezzi di comunicazione, hanno avuto il merito di aver saputo raggiungere un pubblico ampio con messaggi chiari e comprensibili, scientificamente corretti, accurati nella ricerca delle fonti e al tempo stesso coinvolgenti. Presenti all'evento di premiazione anche diversi parlamentari dell'Intergruppo parlamentare Malattie rare, nato per portare avanti il dibattito e ottenere l'approvazione di un disegno di legge in materia condiviso con le associazioni dei pazienti. Tra i temi più affrontati dai vincitori c'è quello della diagnosi, ancora oggi tra i più grandi scogli per i malati rari, che hanno bisogno di investimenti mirati e percorsi di cura che guardino alla persona e alla qualità della vita, e non solo alla malattia.