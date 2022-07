Malattie rare, pneumologo Poletti: “Per pazienti con sclerodermia importante riabilitazione generale”

(Adnkronos) - “Per migliorare la cosiddetta presa in carico del paziente con sclerodermia con il coinvolgimento polmonare serve che i centri che si occupano di queste malattie abbiano un alto volume di attività, cioè ne vedano tanti e siano parte della comunità scientifica internazionale. La riabilitazione è importante per mantenere più a lungo possibile la funzionalità del corpo umano. E’ importante la riabilitazione generale, che non comprende soltanto la riabilitazione respiratoria”.